Altın fiyatları 6 Kasım'da ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatı
Piyasalardaki ani değişiklikleri an be an takip eden vatandaşlar altın fiyatlarının bugünkü durumunu araştırıyor. Uzmanlar, hafta başında yaptıkları değerlendirmede al ABD ve Avrupa'da PMI verilerinin altın piyasası için önemli olacağını dile getirmişti. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü? İşte 6 Kasım tarihli altın fiyatları
6 Kasım’ın ilk işlem dakikalarında gram altın fiyatları, 211,49 liradan alıcı bulurken 211,55 liradan satılıyor. Çeyrek altında ise satış fiyatı 350,17 lira olurken alış fiyatı 341,87 lira olarak yansıyor. Cumhuriyet altını ise 1442 TL fiyatıyla piyasalarda işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Altının gram fiyatı 213,20 lira seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altın fiyatları bugün 351 liradan satılırken, 341 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.451 lira geri alış fiyatı ise 1.431 liraydı
Yarım altın fiyatları ise 707 liradan satılırken, 688 liradan geri alındı.
GRAM ALTIN SON İKİ AYDA GERİLEDİ
Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlamasına karşın, eylül ve ekimde yaklaşık yüzde 14 kaybettirdi. Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ağustos ayını 252 liradan tamamlayan gram altın ocak- ağustos döneminde yatırımcısına yüzde 59,1 getiri sağladı. Devam eden iki ayda dolar kurundaki gerilemelerin etkisiyle düşüş trendine giren gram altın, eylül ayında yüzde 8,2, 218,1 liradan tamamladığı ekim ayında ise yüzde 5,9 değer kaybetti.
Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.
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