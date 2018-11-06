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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
06.11.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 6 Kasım'da ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatı

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Altın fiyatları 6 Kasım'da ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın güncel fiyatı

Piyasalardaki ani değişiklikleri an be an takip eden vatandaşlar altın fiyatlarının bugünkü durumunu araştırıyor. Uzmanlar, hafta başında yaptıkları değerlendirmede al ABD ve Avrupa'da PMI verilerinin altın piyasası için önemli olacağını dile getirmişti. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü? İşte 6 Kasım tarihli altın fiyatları

6 Kasım’ın ilk işlem dakikalarında gram altın fiyatları, 211,49 liradan alıcı bulurken 211,55 liradan satılıyor. Çeyrek altında ise satış fiyatı 350,17 lira olurken alış fiyatı 341,87 lira olarak yansıyor. Cumhuriyet altını ise 1442 TL fiyatıyla piyasalarda işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Altının gram fiyatı 213,20 lira seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altın fiyatları bugün 351 liradan satılırken, 341 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.451 lira geri alış fiyatı ise 1.431 liraydı
Yarım altın fiyatları ise 707 liradan satılırken, 688 liradan geri alındı.

GRAM ALTIN SON İKİ AYDA GERİLEDİ

Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlamasına karşın, eylül ve ekimde yaklaşık yüzde 14 kaybettirdi. Bu yıla 158 liradan başlayan ve özellikle dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın ağustos ayında 281 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ağustos ayını 252 liradan tamamlayan gram altın ocak- ağustos döneminde yatırımcısına yüzde 59,1 getiri sağladı. Devam eden iki ayda dolar kurundaki gerilemelerin etkisiyle düşüş trendine giren gram altın, eylül ayında yüzde 8,2, 218,1 liradan tamamladığı ekim ayında ise yüzde 5,9 değer kaybetti.

Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.

 

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