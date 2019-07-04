Altın fiyatları 4 Temmuz Perşembe günü ne kadardan işlem görüyor?
Altın fiyatları, 4 Temmuz tarihinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Önceki günlerde gösterdiği artış dolayısıyla anlık takip edilen altın fiyatları, bugüne yatay bir seyir ile merhaba dedi. Peki, 4 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 4 Temmuz Perşembe sabahına 256 lira seviyesinde başlangıç gösterdi. Dünkü fiyatlamalara göre sabah saatlerinde küçük bir düşüş gösteren gram altın fiyatları, çeyrek ve yarım altın seçeneklerine de yansıdı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları,şu an şu fiyatlar üzerinden seyrediyor;
Gram altın 254 lira alış, 256 lira satış,
Çeyrek altın 415 lira alış, 423 lira satış,
Yarım altın 830 lira alış, 847 lira satış,
Cumhuriyet altını 1708 lira alış, 1725 lira ile işlem görüyor.
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