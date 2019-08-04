Altın fiyatları 4 Ağustos tarihinde ne kadardan işlem görüyor?
Altın fiyatları, hafta sonu güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Hediyelik ya da yatırımlık altın alıp satmak isteyen vatandaşlar, 4 Ağustos Pazar günü anlık altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Gram ya da çeyrek altın fiyatları son günlerde artış ve azalış grafiği ile anlık olarak takip ediliyor. Peki, binlerce kişinin merakla sorguladığı altın fiyatları şu an ne kadardan hareket ediyor? İşte, anlık altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ KAÇ LİRA OLDU?
Altın fiyatları, pazar günü yatay seyrini sürdürüyor.
Gram altın 255 lira alış, 257 lira satış,
Çeyrek altın 416 lira alış, 425 lira satış,
Yarım altın 833 lira alış, 850 lira satış,
Cumhuriyet altını 1715 lira alış, 1733 lira ile işlem görüyor.
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