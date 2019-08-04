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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.08.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 4 Ağustos tarihinde ne kadardan işlem görüyor?

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Altın fiyatları 4 Ağustos tarihinde ne kadardan işlem görüyor?

Altın fiyatları, hafta sonu güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Hediyelik ya da yatırımlık altın alıp satmak isteyen vatandaşlar, 4 Ağustos Pazar günü anlık altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Gram ya da çeyrek altın fiyatları son günlerde artış ve azalış grafiği ile anlık olarak takip ediliyor. Peki, binlerce kişinin merakla sorguladığı altın fiyatları şu an ne kadardan hareket ediyor? İşte, anlık altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ KAÇ LİRA OLDU?

Altın fiyatları, pazar günü yatay seyrini sürdürüyor.

Gram altın 255 lira alış, 257 lira satış,
Çeyrek altın 416 lira alış, 425 lira satış,
Yarım altın 833 lira alış, 850 lira satış,
Cumhuriyet altını 1715 lira alış, 1733 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

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