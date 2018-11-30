Altın fiyatları 30 Kasım sabah saatlerinde ne kadar oldu?
Dünkü düşüş eğilimini bugün de sürdüren altın fiyatları, sabah saatlerini gram bazında 202 lira seviyelerinde başladı. Son 1 haftanın en düşük seviyelerinde seyreden altın fiyatları, haftanın son gününe 200 lira bandına yakın giriyor. Peki, şu dakikalarda en çok tercih edilen tür olan çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 30 Kasım Cuma gününün altın fiyatları bilgileri
Altın fiyatları, sabah saatlerinde birçok vatandaşın gündeminde yer buluyor. Son bir haftadır aşağı yönlü eğilimini sert bir şekilde sürdüren altın fiyatları, gram bazında 8 liralık düşüş gösterdi. İşte, piyasalardan 30 Kasım Cuma sabahına ait altın fiyatları bilgileri
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın tercihli yatırım araçlarının en önemli seçenekleri arasında yer alan çeyrek altın, 30 Kasım 2018 Cuma günü çeyrek altın 335 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 203 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.353 liradan alınıp 1.366 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 670 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle