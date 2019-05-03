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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.05.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma günü ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları

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Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma günü ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları

Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma günü piyasa fiyatları ile birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Haftaya 244 lira seviyesinde merhaba diyen altın fiyatları, cuma günü son fiyatlarıyla araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Mayıs Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı piyasa fiyatları

Cuma gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarının ne kadar olduğu birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son bir haftada 245 lira seviyelerinde hareket eden gram altın fiyatları, güne düşüş seviyelerinde başladı. İşte, 3 Mayıs Cuma gününe dair güncel altın fiyatları.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Günün en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 3 Mayıs 2019 Pazartesi günü 403 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 244 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.628 liradan alınıp 1.644 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 807 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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