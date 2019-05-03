Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma günü ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları
Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma günü piyasa fiyatları ile birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Haftaya 244 lira seviyesinde merhaba diyen altın fiyatları, cuma günü son fiyatlarıyla araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Mayıs Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı piyasa fiyatları
Cuma gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarının ne kadar olduğu birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son bir haftada 245 lira seviyelerinde hareket eden gram altın fiyatları, güne düşüş seviyelerinde başladı. İşte, 3 Mayıs Cuma gününe dair güncel altın fiyatları.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Günün en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 3 Mayıs 2019 Pazartesi günü 403 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 244 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.628 liradan alınıp 1.644 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 807 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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