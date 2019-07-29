Altın fiyatları 29 Temmuz Pazartesi gününe nasıl başladı?
Altın fiyatları, haftanın ilk gününün ilk saatleri itibariyle araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Gram, çeyrek ve yarım olmak üzere birçok seçeneğiyle araştırılan altın fiyatları, güne yatay ivme ile giriş yaptı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Altın fiyatları, 29 Temmuz Pazartesi günü ne kadar olduğu ile merak ediliyor. İşte, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını hakkında merak edilen detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ KAÇ LİRA OLDU?
Altın fiyatları, pazartesi günü yatay seyrini sürdürüyor.
Gram altın 256 lira alış, 258 lira satış,
Çeyrek altın 419 lira alış, 427 lira satış,
Yarım altın 838 lira alış, 855 lira satış,
Cumhuriyet altını 1724 lira alış, 1742 lira ile işlem görüyor.
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