Altın fiyatları 29 Nisan Pazartesi gününe ne kadardan başladı?
Artış ve düşüş eğilimleri gram bazında çok hissedilmese de çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında net bir şekilde gözlemlenebilen altın fiyatları, 29 Nisan Pazartesi gününe 246 lira seviyesine merhaba dedi. İşte, piyasalardan alınan son bilgilere göre gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde güncel fiyatları ile merak konusu olmaya başladı. Nisan ayına 231 lira bandında başlayan altın fiyatları, 29 Nisan Pazartesi gününe 246 lira seviyesinden giriş yaptı. İşte, anlık ve güncel altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 243 lira alış, 246 lira satış,
Çeyrek altın 398 lira alış, 406 lira satış,
Yarım altın 796 lira alış, 813 lira satış,
Cumhuriyet altını 1640 lira alış, 1656 lira ile işlem görüyor.
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