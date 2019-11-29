Altın fiyatları 29 Kasım Cuma günü ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar internette altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyorlar. Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerine 270 lira seviyesinde güne başladı. Peki bu değerin ardından çeyrek altın ve yatırım altınlarındaki fiyatlar ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı bugün 270 seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 441 liradan satılırken, 432 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 883 liradan satılırken, 861 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1817 liradan işlem görürken, 1790 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 246.55 liradan satılırken, 246.36 liradan geri alınıyor.
Altın fiyatları dün ne kadardı?
Altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 100 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 54 milyon 73 bin 823,66 lira, işlem miktarı ise 201,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 59 milyon 274 bin 879,70 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.
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