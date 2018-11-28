Altın fiyatları 28 Kasım Çarşamba gününe kaç liradan başladı? Çeyrek altın ne kadar?
Alım ve satım yapmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alan altın fiyatları, hafta ortasında merak edilmeye başlandı. Gram ve çeyrek seçenekleri ile değerlendirilen altın fiyatları, önceki günü 206 lira sınırında kapamasının ardından bu güne düşüşle başladı. Peki, 28 Kasım Çarşamba günü sabah saatleri itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık fiyat bilgileri ve detaylar
Altın fiyatları, sabah saatlerine 205 lira seviyesinde başladı. Gram altın fiyatlarındaki bu seyir, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını seçeneklerine de paralel olarak yansıdı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 28 Kasım Çarşamba gününün altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI NE KADAR ?
Alım satım aşamalarında pratik bir ürün olan çeyrek altın, yatırımcıların en çok merak ettiği seçenek oldu. 28 Kasım 2018 Çarşamba günü çeyrek altın 339 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 205 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.369 liradan alınıp 1.383 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 679 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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