Altın fiyatları 25 Şubat Pazartesi gününe nasıl başladı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 25 Şubat Pazartesi gününe nasıl başladı?
GeriEkonomi Altın fiyatları 25 Şubat Pazartesi gününe nasıl başladı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.02.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 25 Şubat Pazartesi gününe nasıl başladı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları 25 Şubat Pazartesi gününe nasıl başladı?

25 Şubat Pazartesi gününe 227 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, yatırım yapmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, haftanın ilk gününe Cuma gününe yakın bir seviyeden giriş yaptı. İşte, 25 Şubat Pazartesi gününe ait altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları için günün ilk saatlerinde fiyat sorgulamaları başladı. Alım ya da satım işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatları, 25 Şubat Pazartesi gününe normal bir seyirle başladı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? İşte, güncel fiyat bilgileri

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasalardan alınan son verilere göre;

Gram altın 225 lira alış, 227 lira satış,
Çeyrek altın 368 lira alış, 376 lira satış,
Yarım altın 737 lira alış, 752 lira satış,
Cumhuriyet altını 1517 lira alış, 1533 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI SORGULAMASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafsız bölgede petrol üretebilir

Ulaştırma Bakanı Turhan: Başlayıp da bitirmediğimiz iş var mı?

Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!