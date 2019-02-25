Altın fiyatları 25 Şubat Pazartesi gününe nasıl başladı?
25 Şubat Pazartesi gününe 227 lira seviyesinde başlayan altın fiyatları, yatırım yapmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, haftanın ilk gününe Cuma gününe yakın bir seviyeden giriş yaptı. İşte, 25 Şubat Pazartesi gününe ait altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları için günün ilk saatlerinde fiyat sorgulamaları başladı. Alım ya da satım işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatları, 25 Şubat Pazartesi gününe normal bir seyirle başladı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? İşte, güncel fiyat bilgileri
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Piyasalardan alınan son verilere göre;
Gram altın 225 lira alış, 227 lira satış,
Çeyrek altın 368 lira alış, 376 lira satış,
Yarım altın 737 lira alış, 752 lira satış,
Cumhuriyet altını 1517 lira alış, 1533 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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