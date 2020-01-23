Altın fiyatları 23 Ocak Perşembe günü ne kadar? Canlı altın fiyatları

Kapalıçarşı'daki en son ve canlı altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen birçok yatırımcı, 24 ayar gram altın, çeyrek altın ve tam altın hakkında bilgi edinmek istiyor. 2019 yaz aylarından bu yana yatırımcısına 40 lira civarında kazanç sağlayan gram altın fiyatları, bugün de günün en çok araştırılan konusu oldu. Peki, 23 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 23 Ocak Perşembe günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 292 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 296 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 23 Ocak Perşembe günü 490 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 296 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.978 liradan alınıp 1.998 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 981 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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