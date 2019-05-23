Gram ve çeyrek altın son dakika verilerine göre ne kadar?
Altın fiyatları, son dakika verileri ile sorgulanan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Son günlerde düşüş ve artış eğilimleri nedeniyle sıkı takipte yer alan altın fiyatları, şu dakikalarda gram bazında 251 liradan işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, son verilere göre detaylı bilgiler
Altın fiyatları 23 Mayıs Perşembe günü kuyum alışverişi yapmak isteyen binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Son birkaç gündür 248 lira seviyelerinde seyreden altın fiyatları, 23 Mayıs Perşembe gününe gram bazında 250 liradan giriş yaptı. İşte, 23 Mayıs Perşembe gününün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı. Kuyumcularda;
Gram altın 249 lira alış, 251 lira satış,
Çeyrek altın 408 lira alış, 416 lira satış,
Yarım altın 816 lira alış, 832 lira satış,
Cumhuriyet altını 1679 lira alış, 1696 lira ile işlem görüyor.
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