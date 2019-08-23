Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü ne kadar oldu?
Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü, güncel fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Güne 277 lira seviyesinde başlayan gram altın, bugün yatay seyrini koruyor. Peki, gram dışında çeyrek ve yarım altın gram bazın fiyatlar nasıl şekillendi? İşte, günün en son altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, 23 Ağustos Cuma günü son fiyatlamaları ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatları hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 23 Ağustos altın fiyatları bilgisi ve bazı detaylar
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, haftanın son iş gününde sabah saatlerinde şu fiyatlardan işlem görüyor;
Gram altın 275 lira alış, 277 lira satış,
Çeyrek altın 448 lira alış, 458 lira satış,
Yarım altın 898 lira alış, 917 lira satış,
Cumhuriyet altını 1849 lira alış, 1868 lira ile işlem görüyor.
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