Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü ne kadar oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü ne kadar oldu?
GeriEkonomi Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü ne kadar oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
23.08.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü ne kadar oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü ne kadar oldu?

Altın fiyatları 23 Ağustos Cuma günü, güncel fiyatları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Güne 277 lira seviyesinde başlayan gram altın, bugün yatay seyrini koruyor. Peki, gram dışında çeyrek ve yarım altın gram bazın fiyatlar nasıl şekillendi? İşte, günün en son altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları, 23 Ağustos Cuma günü son fiyatlamaları ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatları hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 23 Ağustos altın fiyatları bilgisi ve bazı detaylar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, haftanın son iş gününde sabah saatlerinde şu fiyatlardan işlem görüyor;

Gram altın 275 lira alış, 277 lira satış,
Çeyrek altın 448 lira alış, 458 lira satış,
Yarım altın 898 lira alış, 917 lira satış,
Cumhuriyet altını 1849 lira alış, 1868 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Gazete ilanıyla duyuruldu... Seylan çayı değil, sahteymiş!
2020'de en çok izin yapacaklar belli oldu! 116.5 gün tatil...
Güney Kore’den ithalat yapana ‘ceza’ sürprizi
50 milyon dolarlık düğün