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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.08.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 22 Ağustos Perşembe günü güncel fiyatları ile alım ya da satım yapmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son 6 ayda 50 lira civarında artış gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca da yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadardan işlem görüyor? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler

Altın fiyatları güncel bilgileri ile merak konusu olmaya devam ediyor. En son altın fiyatları konusunda detayları sorgulayan binlerce kişi, gram, çeyrek, yarım gibi seçeneklerin son durumunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe gününe şu fiyatlardan başladı;

Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 447 lira alış, 456 lira satış,
Yarım altın 895 lira alış, 913 lira satış,
Cumhuriyet altını 1842 lira alış, 1860 lira ile işlem görüyor.

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