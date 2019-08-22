Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 22 Ağustos Perşembe günü güncel fiyatları ile alım ya da satım yapmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son 6 ayda 50 lira civarında artış gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca da yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadardan işlem görüyor? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler
Altın fiyatları güncel bilgileri ile merak konusu olmaya devam ediyor. En son altın fiyatları konusunda detayları sorgulayan binlerce kişi, gram, çeyrek, yarım gibi seçeneklerin son durumunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe gününe şu fiyatlardan başladı;
Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 447 lira alış, 456 lira satış,
Yarım altın 895 lira alış, 913 lira satış,
Cumhuriyet altını 1842 lira alış, 1860 lira ile işlem görüyor.
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