Altın fiyatları 17 Ocak Cuma günü haftanın kapanışında ne kadar oldu?

Altın fiyatları 17 Ocak Cuma gününe düşüş seviyelerinde merhaba dedi. Haftanın kapanış gününde merakla takip edilen altın fiyatları, internet üzerinden anbean gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları 17 Ocak Cuma günü gram ve çeyrek altın bazında ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 17 OCAK Cuma GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 17 Ocak Cuma günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 293 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 293 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 17 Ocak Cuma günü 484 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 293 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.954 liradan alınıp 1.974 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 969 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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