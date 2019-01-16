Altın fiyatları 16 Ocak tarihinde nasıl seyrediyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, çarşamba günü en güncel rakamlarıyla araştırılmaya devam ediliyor. Son birkaç gündür yatay seyrine devam eden gram altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçeneklerine de yansıdı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, 16 Ocak altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Son birkaç gündür yatay bir seyir halinde olan altın, son ve güncel fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. İşte, piyasalardan alınan en son altın fiyatları bilgileri
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Hafta boyunca yatay seyrini sürdüren altın fiyatları, 16 Ocak Çarşamba sabahı araştırılmaya başlandı. İşte, en güncel altın fiyatları;
Çeyrek altın 16 Ocak tarihinde, 365 TL’den alınıp, 373 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 223 TL’den alınırken 225 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.504,00 TL’den alınırken, 1.519.00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 731 TL’den alınıyor ve 746 TL’den satılıyor.
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