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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.03.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 15 Mart Cuma günü ne kadardan seyrediyor?

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Altın fiyatları 15 Mart Cuma günü ne kadardan seyrediyor?

15 Mart Cuma gününe dair altın fiyatları bilgisi günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün 230 lira bandına dayanan gram altın, bugün güne düşüşle merhaba dedi. Peki, altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, günün ilk saatlerine kaç liradan başladığı ile birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Dün günü 230 lira seviyesinde sürdüren altın fiyatları, 15 Mart Cuma gününe düşüş seyri ile başladı. Peki, şu an altın fiyatları kaç liradan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alım-satım ve hediyelik tercihi olması dolayısıyla en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 15 Mart 2019 Cuma günü çeyrek altın 377 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 228 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.522 liradan alınıp 1.538 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 755 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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