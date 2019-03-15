Altın fiyatları 15 Mart Cuma günü ne kadardan seyrediyor?
15 Mart Cuma gününe dair altın fiyatları bilgisi günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün 230 lira bandına dayanan gram altın, bugün güne düşüşle merhaba dedi. Peki, altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatlerine kaç liradan başladığı ile birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Dün günü 230 lira seviyesinde sürdüren altın fiyatları, 15 Mart Cuma gününe düşüş seyri ile başladı. Peki, şu an altın fiyatları kaç liradan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Alım-satım ve hediyelik tercihi olması dolayısıyla en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 15 Mart 2019 Cuma günü çeyrek altın 377 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 228 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.522 liradan alınıp 1.538 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 755 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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