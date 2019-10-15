Altın fiyatları 15 Ekim Salı günü ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşların cevabını merak ettiği ve internette araştırdığı konular arasında yer alırken, Gram altın ve Çeyrek altın gibi altın piyasasında en çok talep gören ürünlerin fiyatları ayrıca merak ediliyor. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından yatırım altınlarındaki son durum nedir?
Altın fiyatları bugün 281 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatlarında bir birim değişiklik yaşandı.
Çeyrek altının satış fiyatı 464 lira olurken, alış fiyatı 454 lira seviyesinde işlem görüyor.
Yarım altının satış fiyatı 930 lira olurken, alış fiyatı 906 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1912 liradan işlem görürken alış fiyatı 1883 liradan değer buluyor.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 281,6 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 283,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını da 1.886 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.
Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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