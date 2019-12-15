Altın fiyatları 15 Aralık Pazar günü ne kadardan satışta? 15 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları için güncel bilgiler, 15 Aralık Pazar günü merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Son bir haftada artış eğilimi göstermeye başlayan altın fiyatları, haftayı 275 liradan kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın için güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, 15 Aralık Pazar günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 271 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 275 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 15 Aralık Pazar günü 455 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 275 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.837 liradan alınıp 1.856 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 911 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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