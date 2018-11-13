Altın fiyatları 13 Kasım Salı günü ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte piyasalarda son durum..
Altın fiyatları bugün internette en çok aranan konular arasındaki yerini alırken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları altın türleri arasındaki en çok dikkat çeken ürünler olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının gerilemesinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değişkenlik gösterdi. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı bu sabah 211 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değişti.
Çeyrek altın fiyatı bu sabah, 345 liradan satılırken, 338 liradan geri alınıyor.
Yarım altın satış fiyatı, 691 lira, bozdurma fiyatı ise 674 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını 1421 liradan satılırken, 1400 liradan geri alınıyor.
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