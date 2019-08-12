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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.08.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 12 Ağustos tarihinde ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 12 Ağustos tarihinde ne kadar oldu?

Altın fiyatları, bayram günlerinde de son fiyatlamaları ile araştırılmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları hakkında detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden son durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler

Altın fiyatları, 12 Ağustos Pazartesi günü güncel durumu ile sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla uluslararası piyasa fiyatlarının yansıdığı altın, güne 3 liralık bir artışla başladı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, anlık ve güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

12 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, artış yönlü hareketini sürdürüyor. Güncel fiyatlara göre;

Gram altın 262 lira alış, 264 lira satış,
Çeyrek altın 428 lira alış, 436 lira satış,
Yarım altın 856 lira alış, 873 lira satış,
Cumhuriyet altını 1761 lira alış, 1779 lira ile işlem görüyor.

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