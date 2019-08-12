Altın fiyatları 12 Ağustos tarihinde ne kadar oldu?
Altın fiyatları, bayram günlerinde de son fiyatlamaları ile araştırılmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları hakkında detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden son durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler
Altın fiyatları, 12 Ağustos Pazartesi günü güncel durumu ile sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla uluslararası piyasa fiyatlarının yansıdığı altın, güne 3 liralık bir artışla başladı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, anlık ve güncel altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
12 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, artış yönlü hareketini sürdürüyor. Güncel fiyatlara göre;
Gram altın 262 lira alış, 264 lira satış,
Çeyrek altın 428 lira alış, 436 lira satış,
Yarım altın 856 lira alış, 873 lira satış,
Cumhuriyet altını 1761 lira alış, 1779 lira ile işlem görüyor.
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