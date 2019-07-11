Altın fiyatları 11 Temmuz Perşembe günü çeyrek ve yarım ne kadar oldu?
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haftalık iniş ve çıkışlı seyrini sürdüren gram altın, birçok vatandaşın yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. 11 Temmuz Perşembe sabahına 259 lira seviyesinden başlayan altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de sorgulanmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde güncel fiyatları ile araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Güne 259 lira seviyelerinden başlayan altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçenekleri ile de merak ediliyor. İşte, günün altın fiyatlarından detaylar
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, perşembe günü yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 257 lira alış, 259 lira satış,
Çeyrek altın 420 lira alış, 429 lira satış,
Yarım altın 841 lira alış, 858 lira satış,
Cumhuriyet altını 1730 lira alış, 1748 lira ile işlem görüyor.
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