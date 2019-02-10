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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.02.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 10 Şubat Pazar günü ne kadardan seyrediyor?

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Altın fiyatları 10 Şubat Pazar günü ne kadardan seyrediyor?

Son günlerde dalgalanma içerisinde olan altın fiyatları için pazar günü vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Bir süredir 220 lira bandında hareket eden gram altın, 10 Şubat Pazar günü 221 lira seviyesinden işleme açıldı. İşte, gram dışında merak konusu olan çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleri ile merak konusu olmaya devam ediyor. Bir süre önce 219 liradan işlem gören altın fiyatları, 221 lira seviyesinden satışta yer almaya başladı. İşte, günün merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, alışta 219, satışta 221,

Çeyrek altın, alışta 359, satışta 366,

Yarım altın, alışta 718, satışta 732,

Cumhuriyet altını, alışta 1477, satışta 1492 lira seviyesinden işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN BU LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ

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