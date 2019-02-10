Altın fiyatları 10 Şubat Pazar günü ne kadardan seyrediyor?
Son günlerde dalgalanma içerisinde olan altın fiyatları için pazar günü vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Bir süredir 220 lira bandında hareket eden gram altın, 10 Şubat Pazar günü 221 lira seviyesinden işleme açıldı. İşte, gram dışında merak konusu olan çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleri ile merak konusu olmaya devam ediyor. Bir süre önce 219 liradan işlem gören altın fiyatları, 221 lira seviyesinden satışta yer almaya başladı. İşte, günün merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın, alışta 219, satışta 221,
Çeyrek altın, alışta 359, satışta 366,
Yarım altın, alışta 718, satışta 732,
Cumhuriyet altını, alışta 1477, satışta 1492 lira seviyesinden işlem görüyor.
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