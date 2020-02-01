Altın fiyatları 1 Şubat hafta sonu ne kadardan seyrediyor? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları gram, çeyrek ve yarım gibi alternatiflerle cumartesi günü de araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Şubat Cumartesi günü merakla sorgulanmaya başlanan altın fiyatları, internet üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 1 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 1 Şubat Cumartesi günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 296 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 305 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 1 Şubat Cumartesi günü 505 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 305 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,037 liradan alınıp 2,057 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,010 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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