Altın fiyatları 1 Nisan Pazartesi günü ne kadar oldu?
Ayın ilk gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son 1 haftada 243 lira seviyelerinde hareket eden gram altın fiyatları, düşüş oranını devam ettiriyor. İşte, 1 Nisan Pazartesi gününe dair güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, piyasalardan alınan güncel bilgilerle sorgulanmaya devam ediliyor. 235 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, şu an düşüş eğilimiyle güne giriş yaptı. İşte, 1 Nisan Pazartesi gününe dair altın fiyatları açıklaması
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Günün en son altın fiyatları sabahın ilk saatleri itibariyle birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte, ilk rakamlar;
Gram altın 229 lira alış, 231 lira satış,
Çeyrek altın 375 lira alış, 383 lira satış,
Yarım altın 751 lira alış, 766 lira satış,
Cumhuriyet altını 1545 lira alış, 1560 lira ile işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle