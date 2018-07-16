Altın EFT’si

Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, "Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşteri Altın Transfer Sistemi sayesinde aynen parasal transferler gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebilecek" dedi. Kayacık, "Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi" hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Altının EFT"si şeklinde ifade edilebilecek Altın Transfer Sistemi'nin (ATS) kişiden kişiye olma özelliği itibarıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin bu sistem sayesinde aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini anlatan Kayacık, Türkiye'de hanehalkının fiziki altına dayalı tasarruf yapmayı ağırlıklı olarak tercih ettiğini belirtti.

Kayacık, Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton civarında yastık altı altının bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla atıl şekilde bulunan bu tasarrufların ekonomik sisteme katkısı sınırlı düzeydedir. Bu sistem aracılığıyla altına mobilite kazandırmış olacağız. Bu sistemin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte altının saklanması, kaydı ve transferi gibi temel işlemler bankacılık sistemimizin güvencesi altında gerçekleştirilecek ve bankacılık sektörümüz açısından da yeni kaynak ve ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

1 GRAM VE FAZLASI

Kayacık, ATS'yi kullanan bir müşterinin işleme konu ettiği altınını istediği an fiziki olarak bankasından talep edebileceğini söyledi. Takasbank olarak 1 gram ve katlarından başlayarak bir üst limit olmaksızın bu sistemi tasarladıklarını anlatan Kayacık, "Dolayısıyla bu sistem ülkemizdeki sadece bankacılık hesaplarında yer alan altının miktarı değil esasen yastık altında tutulan birikimlerin miktarı da göz önüne alınarak gerekli teknolojik altyapı ile geliştirilmiştir. Başta bankalarımız ve düzenleyici kurumlarımızın da teşviki ile bu sistemin ne kadar kullanılacağını kullanıcılardan gelecek olan talep miktarı belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle Altın Transfer Sistemi'nin işlem hacminin bilinilirliğinin artışıyla paralel bir şekilde artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.