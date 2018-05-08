Altın, dolar ve euro ne kadar oldu? Döviz ve altın fiyatlarında bugün
Altın, dolar ve euro fiyatları yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Dolar kuru uluslararası piyasalarda en yüksek 4.2892 TL'yi görürken, şu dakikalarda 4.27 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.09 seviyelerinde. Peki çeyrek ve gram altında son durum ne?
Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın, dolar ve euronun durumu yeni haftanın da en çok araştırılan konularından biri oldu. Peki 8 Mayıs’ta altın ve dolar ne kadar oldu? Hem yatırım hem de özel günler için tercih edilen gram ve çeyrek altının fiyatı düştü mü? İşte altın ve dolar piyasalarında son durum...
ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; gün içerisinde en yüksek 4.2892 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 10.21 itibarıyla 4.2745 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1118 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.08 seviyesinde bulunuyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 296 lira, Cumhuriyet altını da 1.207 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
180,89 liradan alınırken, 180,92 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 287,98 liradan alınırken 294,49 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 574,17'den alınırken 588,99 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1186,00 liradan alınıp 1198,00 liradan satılıyor.
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Uzmanlar, küresel piyasalarda doların güçlü seyrinin euro/dolar paritesi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Yurtiçi piyasalarda dolar kurunun, güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 179 liranın destek, 181 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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