Altın, dolar ve euro ne kadar oldu? Döviz ve altın fiyatlarında bugün

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
08.05.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Altın, dolar ve euro ne kadar oldu? Döviz ve altın fiyatlarında bugün

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Altın, dolar ve euro ne kadar oldu? Döviz ve altın fiyatlarında bugün

Altın, dolar ve euro fiyatları yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Dolar kuru uluslararası piyasalarda en yüksek 4.2892 TL'yi görürken, şu dakikalarda 4.27 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.09 seviyelerinde. Peki çeyrek ve gram altında son durum ne?

 

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın, dolar ve euronun durumu yeni haftanın da en çok araştırılan konularından biri oldu. Peki 8 Mayıs’ta altın ve dolar ne kadar oldu? Hem yatırım hem de özel günler için tercih edilen gram ve çeyrek altının fiyatı düştü mü? İşte altın ve dolar piyasalarında son durum...

ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; gün içerisinde en yüksek 4.2892 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 10.21 itibarıyla 4.2745 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1118 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.08 seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 296 lira, Cumhuriyet altını da 1.207 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

180,89  liradan alınırken, 180,92  liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 287,98 liradan alınırken 294,49 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 574,17'den alınırken 588,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1186,00 liradan alınıp 1198,00 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uzmanlar, küresel piyasalarda doların güçlü seyrinin euro/dolar paritesi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Yurtiçi piyasalarda dolar kurunun, güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 179 liranın destek, 181 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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