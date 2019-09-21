Altın, dolar ve Euro ne kadar oldu? 21 Eylül güncel Euro, dolar altın fiyatları
Cumartesi gününün ilk saatlerinde pek çok kişinin piyasalardaki son durumu öğrenmek için altın, dolar ve Euro ne kadar oldu sorusu ile cevap aradığı fiyatlamalar cevap buldu. Peki, Euro, dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı fiyatlamaları öğrenebileceğiniz anlık grafiklerle gözlemleyebileceğiniz altın, dolar ve Euro fiyatları
Euro, altın ve dolar ne kadar sorusu ile cevap aranan 21 Eylül piyasalarındaki son durumu, canlı grafik üzerinden gözlemlenebiliyor. Peki, Euro, altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık olarak değişim gösteren altın, dolar ve Euro ne kadar sorusunun cevabı
Dolar kuru, cumartesi günü alışta 5,73; satışta 5,74 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki dolar kuru, satış yapan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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EURO NE KADAR?
Euro, günün ilk saatlerinde 6,30 liradan alınırken, 6,35'te satılıyor. Bu rakamlar, satış yapılan döviz bürolarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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Cumartesi günü altın fiyatları, şu seviyelerde seyrediyor;
Gram altın 277 lira alış, 280 lira satış,
Çeyrek altın 453 lira alış, 462 lira satış,
Yarım altın 907 lira alış, 925 lira satış,
Cumhuriyet altını 1866 lira alış, 1885 lira ile işlem görüyor.
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