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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.05.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Altın bugün ne kadardan seyrediyor? 24 Mayıs altın fiyatları

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Altın bugün ne kadardan seyrediyor? 24 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları, 24 Mayıs Cuma günü ilk saatler itibariyle sorgulanmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen binlerce kişinin araştırdığı altın fiyatları, günün ilk saatleri ne artış ile başladı. İşte, altın fiyatları hakkında vatandaşların merakla araştırdığı detaylı bilgiler

Altın fiyatları, günün ilk saatlerine yine yükseliş trendiyle başladı. Önceki gün 249 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, bugün sabahın ilk saatlerinde 252 liradan alıcı buluyor. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.

Gram altın 250 lira alış, 252 lira satış,
Çeyrek altın 408 lira alış, 417 lira satış,
Yarım altın 817 lira alış, 834 lira satış,
Cumhuriyet altını 1683 lira alış, 1700 lira ile işlem görüyor.

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