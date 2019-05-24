Altın bugün ne kadardan seyrediyor? 24 Mayıs altın fiyatları
Altın fiyatları, 24 Mayıs Cuma günü ilk saatler itibariyle sorgulanmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen binlerce kişinin araştırdığı altın fiyatları, günün ilk saatleri ne artış ile başladı. İşte, altın fiyatları hakkında vatandaşların merakla araştırdığı detaylı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatlerine yine yükseliş trendiyle başladı. Önceki gün 249 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, bugün sabahın ilk saatlerinde 252 liradan alıcı buluyor. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 250 lira alış, 252 lira satış,
Çeyrek altın 408 lira alış, 417 lira satış,
Yarım altın 817 lira alış, 834 lira satış,
Cumhuriyet altını 1683 lira alış, 1700 lira ile işlem görüyor.
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