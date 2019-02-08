Altın bugün ne kadar oldu? 8 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları dünkü düşüş seyrinden sonra yeniden artış eğilimine geçti. Önceki gün satışta 219 lira seviyelerini gören altın, yaklaşık bir haftalık aranın ardından yeniden 221 lira seviyelerine çıktı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, merakla araştırılan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, güne 221 lira seviyelerinde başladı. Perşembe günü düşüş eğilimi göstermesinin ardından akşam saatleri itibariyle artış gösteren altın fiyatları, bugün merak konusu oldu. İşte, günün altın fiyatları bilgisi
İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler;
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 8 Şubat Pazar günü 365 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 221 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.476 liradan alınıp 1.491 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 731 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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