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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.02.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Altın bugün ne kadar oldu? 8 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın bugün ne kadar oldu? 8 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları dünkü düşüş seyrinden sonra yeniden artış eğilimine geçti. Önceki gün satışta 219 lira seviyelerini gören altın, yaklaşık bir haftalık aranın ardından yeniden 221 lira seviyelerine çıktı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, merakla araştırılan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, güne 221 lira seviyelerinde başladı. Perşembe günü düşüş eğilimi göstermesinin ardından akşam saatleri itibariyle artış gösteren altın fiyatları, bugün merak konusu oldu. İşte, günün altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 8 Şubat Pazar günü 365 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 221 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.476 liradan alınıp 1.491 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 731 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

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