Altın bir haftada ne kadar kazandırdı? İşte, güncel altın fiyatları
Altın fiyatları günlerdir artışını sürdürmeye devam ediyor. Güne 289 lira civarından başlangıç yapan altın fiyatları, şu an itibariyle güncel fiyatları ile alım-satım yapmak isteyenler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, bir haftada 17 lira kazandıran gram altın hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları canlı fiyatlamaları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Anlık fiyatlamaları değişkenlik gösteren altın fiyatları, bugüne 289 lira seviyelerinden giriş yaptı. Peki, şu an altın ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN NE KADAR OLDU?
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyrediyor;
Gram altın 286 lira alış, 288 lira satış,
Çeyrek altın 468 lira alış, 478 lira satış,
Yarım altın 935 lira alış, 954 lira satış,
Cumhuriyet altını 1925 lira alış, 1944 lira ile işlem görüyor.
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