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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.08.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Altın bir haftada ne kadar kazandırdı? İşte, güncel altın fiyatları

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Altın bir haftada ne kadar kazandırdı? İşte, güncel altın fiyatları

Altın fiyatları günlerdir artışını sürdürmeye devam ediyor. Güne 289 lira civarından başlangıç yapan altın fiyatları, şu an itibariyle güncel fiyatları ile alım-satım yapmak isteyenler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, bir haftada 17 lira kazandıran gram altın hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları canlı fiyatlamaları ile merak konusu olmaya devam ediyor. Anlık fiyatlamaları değişkenlik gösteren altın fiyatları, bugüne 289 lira seviyelerinden giriş yaptı. Peki, şu an altın ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN NE KADAR OLDU?

Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyrediyor;

Gram altın 286 lira alış, 288 lira satış,
Çeyrek altın 468 lira alış, 478 lira satış,
Yarım altın 935 lira alış, 954 lira satış,
Cumhuriyet altını 1925 lira alış, 1944 lira ile işlem görüyor.

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