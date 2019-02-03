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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Altın alacaklara önemli uyarı

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Altın alacaklara önemli uyarı

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Yerel seçimler, piyasaların sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın, 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum." dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı son toplantıda faizi sabit tutması ve bu yıl faizi artırmayacağı yönünde sinyaller vermesinin, altının dünyada güçlenmesini sağladığını belirterek, Fed kararı sonrası 1,326 dolarla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatının, cuma günkü kapanışta 1,317-1,320 dolar bandında olduğunu söyledi.

Fed'in son dönemde takındığı "güvercin" tavır sonucu doların uzun süredir piyasada devam eden popülerliğinin de azaldığını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz altının bu yükseliş trendinde, fonların ve merkez bankalarının tahvil ve borsa piyasasından çıkarak altına yönelmesi de etkili oldu. Çin’in son imalat verilerinin beklentilerin altında düşük gelmesi ve Amerika’da resesyon ihtimalinin dile getirilmeye başlanması da altının tahtını daha da sağlamlaştırıyor. Altının yurt dışı piyasalarında önünü kesecek diğer önemli gelişme ise ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında uzlaşı işaretlerinin gittikçe güçlenmesi ve bunun piyasalar tarafından satın alınmasıdır."

"PİYASA, EKONOMİ YÖNETİMİNİN DURUŞU VE ÖNLEMLERİNİ FİYATLIYOR"

Mustafa Atayık, altının; dışarıda Fed'in kararını, iç piyasada ise Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin duruşu ve aldığı önlemleri fiyatladığını ifade ederek, piyasanın tüm paydaşlarının gözünü gelişmelere diktiğini söyledi.

Atayık, "Tabii ki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, piyasaların fiyatlandırma konusunda sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın, 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum." diye konuştu.

"YATIRIMCILAR, BEKLE-GÖR POLİTİKASIYLA HAREKET EDİYOR"

İKO Başkanı Atayık, kuyumculuk sektörünün fiyat artışları ve kredi kartına getirilen taksit yasağı nedeniyle zor bir yılı geride bıraktığını ve iç piyasada oluşan kayıpların ihracatla kapatılmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı. Tüm olumsuz tabloya rağmen 2018'de iç piyasada da 6 milyar dolara yakın satış gerçekleşti. Genel tüketici eğilimini göz önünde tuttuğumuzda, fiyatlar yükseldikçe yatırımcılarımızın bekle-gör politikasıyla gelişmeleri kenardan izlemeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Ne zaman ki fiyatlar yönünü aşağıya çevirirse ancak o zaman talepte bir kıpırdanma görüyoruz. Ocak ayında oluşan fiyatlar, satış için istenen ve talep edilen rakamlar olmadığından altın bozdurmada da olağan dışı bir hareketten söz edemeyiz. Kapalıçarşı ve semtlerde alım yönünde bir hareketin oluşması için yatırımcılarımızın, altının gram fiyatının 210-200 TL seviyelerine gelmesini beklediklerini söyleyebiliriz."

Atayık, yerel seçim sonuçlarının döviz ve gram altın fiyatında belirleyici olacağını da söyledi.

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