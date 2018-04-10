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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Altın alacaklar dikkat! Rekor kırdı

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Altın alacaklar dikkat! Rekor kırdı

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugün tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Uzmanlar, gram fiyatında 180-185 lira seviyelerinin yeni hedef olabileceğini belirtti.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yılbaşından bu yana yükseliş eğilimde hareket eden gram altın, bugün günün ilk saatlerinde 175,5 lira ile yeni bir rekora imza attı. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, bugün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. 

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 prim sağladı.

"GELECEK DÖNEMDE FED, YİNE BAŞROLDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİNİ" 

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, ise altının gram fiyatının alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin temelindeki nedenin TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı olduğunu belirterek, özellikle son dönemde gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında güçlü durmakta zorlandığını söyledi.

Altının ons fiyatının yatay hareket etmesine karşın dolar kurundaki artışın gram altının yüksek seviyelere ulaşmasına olanak sağladığını kaydeden Yalçınkaya, altının gram fiyatının gelecek günlerde 180 lira seviyelerini görebileceğini, geri çekilmelerde ise 168 lira seviyelerine doğru bir hareket oluşabileceğini bildirdi.

Gelecek dönemde Fed'in yine başrolde olmaya devam edeceğini belirten Yalçınkaya şunları kaydetti:

"Piyasalar Fed’in 3 faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken, 4 faiz artırımı fiyatlaması yok. Bu nedenle ileriki günlerde piyasaların, 4 faiz artırımına doğru güçlü beklentiler oluşturabilecek işaretler bulması durumunda dolara yönelik hızlı bir güçlenme beklenebilir. Buna karşın yakın dönemde ön plana çıkan en önemli senaryonun, Çin-ABD arasındaki gümrük vergisine yönelik pazarlık sürecinin olduğunu belirtmemde fayda var. Ticaret savaşlarının daha ileri boyutlara gitmesi güvenli limanlara olan talebi ön plana çıkarabilir. Ons altında şu sıralar 1.357-1.350 dolar bölgesinden satıcılar ve 1.310-1.306 dolar bölgesinden ise alıcılar daha hakim. Güvenli limanlara olan talebin güçlenmesiyle birlikte ons altında direnç alanları yukarı yönde zorlanabilir.

"ALTININ GRAM FİYATINDA 180-185 LİRA HEDEF OLABİLİR"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin temelinde ons altın ve dolar kurundaki güçlü fiyat eğilimlerinin yattığını belirterek, dolar kurunun 4 liranın üzerine yerleşmesi ve 1.300 dolar seviyesinde seyretmeye devam eden altın ons fiyatının, altının gram fiyatını yükselttiğini söyledi.

Erkan, "Trump’ın siyaseti, piyasalar açısından zayıf dolar temasını desteklerken, bir yandan da başta ticaret savaşları olmak üzere politik aksiyonlar ons altının da güçlü kalmasındaki sebeplerdir. Hem ons altın hem de yurt içinde dolar kuru yükselince altının gram fiyatı daha da hızlı yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Altının gram fiyatında 174,5-175 lira bandının kritik öneme sahip olduğunu, bu bölge üzerinde kalınması durumunda fiyatın yukarı yönlü ağırlık kazanacağını belirten Erkan, orta vadede 172 lira, uzun vadede ise 165-169 lira bandının üzerinde kaldığı sürece altının gram fiyatında 180-185 lira seviyelerinin hedef olabileceğini söyledi.

Erkan, ABD ve Çin arasındaki gelişmeler, Kuzey Kore ve Orta Doğu'daki gerginlikler ile ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

 

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