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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Altın alacaklar dikkat! Önemli tavsiye

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Altın alacaklar dikkat! Önemli tavsiye

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Altın şu anda 'Altın Çağı'nı yaşıyor. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin sürmesini beklediğini belirterek, "Altın şu anda 'altın çağı'nı yaşıyor. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kuyumcular Derneği Başkanı Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonunda altının gram fiyatının 300 lirayı bulmasının beklendiğini söyledi.

Altının değerinin sürekli artığını ifade eden Kalkan, "Altın her zaman değerli. Her geçen gün değerini artırır. Dünyanın dört bir tarafında avro ve doların geçmediği ülkeler var, ancak altın her yerde geçerli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kalkan, altındaki yükselişin sürdüğünü, gram altının 257 çeyrek altının ise 420 lira seviyelerinde seyrettiğini aktararak, "Altın dünya ile entegre olmuş bir madendir. Dünyada yaşanan olaylar altının yükselmesine neden oluyor. Dolayısıyla altın her zaman 'Altın Çağı'nı yaşamaktadır. Altın şu anda da 'Altın Çağı'nı yaşıyor. Ben yıl başında altının gramını 300 lira olarak görüyorum. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum. Elinde fazla parası olan kesinlikle altına yatırmalı." diye konuştu.

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