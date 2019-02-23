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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.02.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar 7 haftanın...

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Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar 7 haftanın...

Gram altın bu hafta 230,4 lirayı görerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 224 lira seviyelerinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 20 Şubat'ta 230,4 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı bu haftayı 227,6 liradan tamamladı. Yatırımcısına 3 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 4,4 prim sağladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, üç haftadır yükseliş trendinde olan altının gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıla 218 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ikinci kez 230 lira seviyesini test etti ancak yükselişler kalıcı olmadı. Altının gram fiyatı bir sonraki denemesinde 250 lira seviyesini test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatındaki gerilemelerin yatırımcılarına alım fırsatları sunduğunu bildiren Memiş, gram altında 220-230 lira bant aralığının alım için
uygun seviyeler olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının kısa vadede 250 lira seviyesini test etmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek, geri çekilmelerde ise 224 ve 220
liranı destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

ONS ALTININ GRAM ALTINDAKİ YÜKSELTİCİ ETKİSİNİ BİR SÜRE DAHA GÖRECEĞİZ
Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da son dönemde ons altının 1.300 dolar üzerindeki hareketini güçlendirerek devam etme isteği ve dolar kurunun 5,20 lira seviyelerinin altından başlattığı yükselişi koruma isteğinin gram altını 220-230 lira bandına taşıdığını kaydetti.

Ons altına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini bildiren Taştan şunları kaydetti:
"Ons altının, gram altındaki yükseltici etkisini bir süre daha göreceğiz. Dolar kuru ise kısa vadede 5,28 ? 5,31 bandına doğru olası bir geri çekilme gram altını bir miktar aşağı çekebilir fakat beklentimiz 220 lira üzerindeki tutunmanın devam edeceği yönünde. Önümüzdeki dönemde Türkiye gündeminde enflasyon ve TL’deki genel görünüm gündemimizde olmakla birlikte dışarıda risk iştahının altını ne yöne sürükleyeceğini takip edeceğiz. Altının gram fiyatında geri çekilmede 217 TL destek olmakla birlikte yükselişte ise 230 - 233 TL bandı direnç olarak izlenebilir."

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