Altın alacaklar dikkat! 2019'da ne olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın alacaklar dikkat! 2019'da ne olacak?
GeriEkonomi Altın alacaklar dikkat! 2019'da ne olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.12.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Altın alacaklar dikkat! 2019'da ne olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın alacaklar dikkat! 2019'da ne olacak?

Bu yıl rekor üstüne rekor kırarak 280 liraya kadar çıkan gram altın için 2019'da yeni rekorlar beklenmiyor.

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, 2018'de dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların zirvesi olan 280 lirayı gördü. Gram altın, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçmesine karşın yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

Uzmanlar, gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeler olduğunu belirterek, önemli bir gelişme yaşanmaması halinde 2019'da gram altında yeni rekorlar kırılmasının beklenmediğini kaydetti.

"GRAM ALTIN, 200-225 LİRA BANDINDA SEYREDEBİLİR"
İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gram altının 2018'da büyük ölçüde TL'deki değer kaybına göre hareket ettiğini söyledi.

Turşucu, normal şartlarda bu yıl gram altın fiyatının 150-160 TL'yi geçmesini beklemediklerini ifade ederek, "Dolar kurundaki aşırı yükselişler sonucunda gram altında 280 TL’ye varan yükselişler gördük. Bu seviyeden geri çekilmeler, dolar kurundaki geri çekilmenin sınırlı kalması nedeniyle yine sınırlı oldu." dedi.

2019 yılına, güçlenen bir ons altın fiyatı ile girildiğini dile getiren Turşucu, "Dolar kurunun ekonomideki yavaşlamadan ötürü mevcut zayıf seyrini sürdürmesini ve önemli yükselişler göstermemesini bekliyoruz. Bunun sonucu olarak gram altında 200 TL altında bir fiyat görme ihtimali şimdilik düşük görünüyor. 2019'da ons altının 1.350 dolara kadar yükselmesi durumunda gram altın da 230 lirayı görebilir." diye konuştu.

Ons altında önemli hareketler olmaması ve dolar kurunda da yatay bir dalgalanma görülmesi durumunda gram altının 2019'da 200 ila 225 lira arasında seyredeceğini ifade eden Turşucu, gram altının yeniden 280 lira seviyelerini görmesi için ons altının 1.650 dolara yükselmesi ya da dolar kurunun 6,85 TL'yi görmesi gerektiğini söyledi.

Turşucu, söz konusu nedenlerden ötürü altının gram fiyatında 280 lira seviyelerinin görülmesinin zor olduğunu belirterek, "Yatırımcıların gram altın için 2019 yılında ons altındaki seyrin ne yönde olduğunu öncelikle izlemesi gerekir. Yıl genelinde 225 TL'ye yakın noktalar satış fırsatı, 200 TL'ye yakın noktalar alım fırsatı verebilir." dedi.

"GRAM ALTINDA 200-210 LİRA BANDI ALIM İÇİN UYGUN"
A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da piyasalarda "dolar kurunun dip oluşturduğu" görüşünün hakim olduğunu, bu nedenle gram altında 200-210 lira bandının alım için uygun seviyeleri oluşturduğunu söyledi.

Taştan, "Teknik olarak gram altında 216 liranın üstü, yukarı hareketi destekleyebilir. Orta vadede ilk hedef olarak 230 liraları konuşmak mümkün. 2019'da, ABD tahvil faizleri, dolar endeksinin durumu ve yurt içinde dolar kurunu takip edeceğiz." dedi.

"ONS ALTIN TARAFINDAKİ HAREKETLER DAHA ÖNEMLİ OLABİLİR"
GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise TL’nin dengelenme sürecinde ons altın tarafındaki hareketlerin daha önemli olabileceğini vurguladı.

Erkan, küresel piyasalardaki büyüme endişeleri, ABD bütçesi, Brexit, Avro Bölgesi ve gelişmekte olan piyasalardaki endişelerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ederek, kısa vadede gram altında 202 ila 217 lira arasında yatay bir fiyatlamanın izlenebileceğini, 220 liranın altındaki fiyatların ise negatif görünümü destekleyeceğini kaydetti.

Ons altın fiyatında öne çıkabilecek yükseliş eğiliminin gram altına etki edip etmeyeceğini görmek için dolar kuruna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erkan, 2019'da altın fiyatları için yatırımcıların takip etmesi gereken gelişmeleri; "ABD Balkanı Donald Trump'ın politikaları, Fed faiz kararları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler, küresel hisse senedi piyasası ve küresel büyüme endişeleri" şeklinde sıraladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle