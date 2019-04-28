ALTİD: Olumlu bir sezon bekleniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriALTİD: Olumlu bir sezon bekleniyor
GeriEkonomi ALTİD: Olumlu bir sezon bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
28.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

ALTİD: Olumlu bir sezon bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALTİD: Olumlu bir sezon bekleniyor

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmcilerin 2019 sezonundan umutlu olduğunu belirterek, "Geçen seneden daha iyi ve olumlu bir sezon geçireceğimizi, kişi sayısı anlamında gözlemliyoruz" dedi.

Önceki yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren, geçen yıl ise toparlanma sürecine giren turizm sektörü, 2019 sezonuna umutlu girdi. Bu yıl turist sayısında 50 milyonu aşmayı hedefleyen turizm sektörünün amiral gemisi Antalya’da 2019 yılının ilk 3 ayında gelen turist sayısı, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 571 bin 205 oldu. Ocak ayında 139 bin 307, şubatta 152 bin 801 ve martta 279 bin 97 turistin geldiği Antalya’yı en çok tercih edenler ise Almanlar ve Ruslar oldu.

’ALMANYA BÜYÜK BİR PAZAR’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Antalya’nın en önemli destinasyonlarından Alanya’da da yeni sezondan turizmcilerin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Burhan Sili, Rusya’nın yanı sıra orta ve batı Avrupa’da yaşanan artışa dikkati çekti. Orta Avrupa’nın önceki yıllarda olduğu gibi bölgeyi tercih etmeye başladığını belirten Sili, "Dış pazarda özellikle orta Avrupa, başta da Almanya olmak üzere geçen seneki erken rezervasyon oranlarına göre ciddi bir artış söz konusuydu şubat ayının sonuna kadar. Şubat ayının bitimi itibarıyla rezervasyonlarda bir azalma söz konusu oldu. Bu da son derece doğal. Çünkü bize tur operatörleriyle fuarlardan verilen bilgiler doğrultusunda yüzde 60- 65’ler seviyesinde bir artış söz konusuydu. Ancak batı Avrupa’nın ve Almanya’nın planlaması yüzde 30’lar seviyesinde artış. Özellikle Almanya için söylüyorum bunu çünkü Almanya büyük bir pazar. Türkiye’nin özellikle sahil kesiminde, Alanya adına değerlendirdiğimizde en büyük pazarlarımızdan biri. Dolayısıyla onun yüzde 60’larda artarak gelmesi söz konusu değil. Bugünden yarına yavaş yavaş gerçekleşecek bir olay bu" dedi.

’GELİR BAZINDA ARTIŞ YAŞANACAK’

2018’de Antalya ve Alanya- Gazipaşa Havalimanı’nın rekora imza attığını kaydeden Sili, şöyle dedi:

"Orta ve Batı Avrupa gerilemiş olmasına rağmen elde edilen bu başarı, yaşanan artış ve diğer pazarlarımızda bir eksilme olmaması kaydıyla -ki bir eksilme söz konusu değil- daha da ileri doğru gidecek. Sezon anlamında geçen seneden daha iyi ve olumlu bir sezon geçireceğimizi, kişi sayısı anlamında gözlemliyoruz. Gelir anlamında da aşağı yukarı 2014- 2015 seviyelerini görebilmemizin de yolu açıldı. Daha önce kişi başı elde edilen gelir anlamında 800 dolara kadar ulaşmıştık, son 3 senede 600 dolarlar seviyesine gerilemişti ama tekrar hem konaklama sektörü bazında hem de Türkiye’de kişi başına elde edilen gelir bazında bu talep artışı ile birlikte önümüzdeki seneden itibaren istediğimiz noktalara geleceğiz diye öngörüyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Rezervasyonlarda artış yaşandı! Oteller o tarihe hazırlanıyor...

O ülkeden milyonlarca kişi geldi! Artış bekleniyor...

Mayın tehdidine karşı yerli üretim hamlesi

Akın ettiler... Doğal fotoğraf stüdyosuna döndü