Altı metro üstü çarşı

İSTANBUL Küçükçekmece E5 üzerinde eskiden belediye binasının bulunduğu alanda yeni bir proje inşa edilecek. Belediye binasının taşınmasının ardından konumuyla dikkat çeken alanda çalışmalar başladı. Torkam İnşaat’ın TOKİ arsasında gelir paylaşım modeliyle hayata geçirdiği 900 milyon liralık projede 216 konut, 114 ofis ve 275 mağaza yer alacak. Torkam İnşaat ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Yenikapı-Bakırköy-Sefaköy metro hattının bu projenin altından geçeceğini ve metro durağının da projenin içinde yer alacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre metro ve metrobüs dahil günlük 600 bin kişinin bu projeden geçeceğini belirten Dereli, yerli olduğu kadar yabancı yatırımcılardan da yoğun talep aldıklarını dile getirdi. 4 blok şeklinde hayata geçecek Torkam E5 projesinde satışlara nisan ayında başlayacaklarını belirten Dereli, “Konutların metrekaresi ortalama 7 bin 500 lira olacak. Yani 1+1 daire yaklaşık 400 bin liradan başlayacak. Tanıtıma başlamadan binin üzerinde talep aldık” dedi.

Projedeki dükkânların AVM değil, bir meydan kurgusu ile inşa edileceğini belirten Dereli, “TOKİ projelerinde ticari birimler açık arttırma ile satılır. Biz, kendimiz alıp işletmeyi de planlıyoruz. Körfez’den, Fransa’dan ve Hollanda’dan yabancı yatırımcılar ortak işletme için teklif getiriyor. Çünkü oldukça işlek bir nokta. Ayrıca Büyükşehir metro hattı için çalışmaları yaptı, bakanlığa yolladı” diye konuştu.

ANADOLU’DA BÜYÜYECEK

TOKİ, Emlak Konut ve Kiptaş gibi kamu kurumları ile proje geliştirdiklerini belirten Dereli, Emlak Konut işbirliğiyle Konya’da 700 milyon lira değerinde bir proje hayata geçirdiklerini söyledi. Nitelikli konut projelerini Anadolu’ya yaymak istediklerini belirten Dereli, “İstanbul dışında ilk örneği Çorlu’da yaptık. Sonra Kırklareli ve Konya oldu. Herkesin gözünü İstanbul’a diktiği noktada biz Anadolu’daki talebi gördük, yatırıma devam edeceğiz” dedi. Devam eden işlerinin büyüklüğünün 750 milyon dolar olduğunu belirten Dereli, bunu 2023’e kadar 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BULGARİSTAN’DA DÖNÜŞÜM CEZAYİR’DE TAAHHÜT

TORKAM İnşaat yurt dışında hem taahhüt işleri yapıyor hem de yatırımcı kimliğiyle yeni projeler geliştiriyor. Bulgaristan ve Cezayir’de şantiyeleri olduğunu belirten Mahmut Dereli, “Bulgaristan’da 50 milyon dolarlık konut yatırımı planlıyoruz. 10 milyon doları gerçekleşti. Konutları Rus yatırımcılara sattık. Ayrca kentsel dönüşüme benzer bir modelle 500 dairelik çalışma başlattık. Bulgaristan’da arsa alarak yatırım yapıyoruz. Cezayir’de ise Konut Bakanlığı’na 6 bin konut yapıyoruz. 250 milyon dolarlık bir iş. Bir de otel projemiz var. Yap-sat işi de yapmak istiyoruz. Arsa görüşmelerimiz sürüyor. Cezayir’de 2015 yılında hükümet bir liste belirledi. 500 inşaat firması seçmelere başvurdu. Sermaye ve teknik yeterliliği olan 83 firma için konut yapabilir onayı verildi. Listede 18 Türk firma var. Bu listeye girmek bizi bir adım öne çıkardı” dedi. Türk firmaların başarısına karşın yurt dışına açılma konusunda ürkek davrandığını belirten Mahmut Dereli hükümetten destek beklediklerini ifade etti. Başarılı firmalara kredi garanti fonundan teminat mektubu desteği verilmesini öneren Dereli, yurt dışı müteahhitlerine yeşil pasaport imkânı sağlanmasının da önemli katkı sunacağını ekledi.

‘KONUT SEKTÖRÜ ŞAHA KALKAR’

KONUT pazarının 2005-2014 yıllarında hem üretim hem de satışta hızlı büyüme gösterdiğini belirten Dereli, “Maraton koşan koşucu gibi hız düştü. Aslında konut satılıyor, rakamlar ortada. Geçen yıl 1.4 milyonla konut satıdı ve rekor kırıldı. Problem talebin ve iştahın bir nebze kesilmesi. Bu da fiyat artış oranını etkiliyor. Seçim sonrası ve güvenlik olaylarının ekonomiye etkisi azalınca süreç değişir. 2019 sonrası konut sektörü tekrar şaha kalkar” dedi. Konut sektörünün daha sağlıklı hale gelmesi içim ‘Emlak Katılım Bankası’ kurulması önerisinde bulunan Dereli, “Bu kurum inşaatların finansmanında ve bu konutların tamamlanmasında fonksiyon üstlenir. Para bankaya yatar, hak ediş karşılığı kademe kademe serbest bırakılır. Şimdi bina tamamlama sigortası gündemde. Bu sistem konutzede ortaya çıkmasını önler. Ama konutzede hiç olmaması için işin başında önlem almak gerekiyor” diye konuştu.