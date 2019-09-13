Altı fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları hafta başından bu yana ilgiyle takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşüş eğilimini devam ettiren altının gram fiyatı, dün günü 272,90 TL’den kapatmıştı. Peki, altın fiyatları haftanın son işlem gününe nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, altın piyasasında son durum
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu. Faiz indirimi sonrası en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatları oldu. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar?
13 EYLÜL TARİHLİ ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 876,19 TL Satış 899,33 TL
GRAM ALTIN: Alış 273,90 TL Satış 273,96 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 439,47 TL Satış 449,66 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.826,00 TL Satış 1.854,00 TL
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