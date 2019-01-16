Altı ayda 500 ton ürünü israftan kurtardılar

CARREFOURSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer ve TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk’un katılımıyla CarrefourSA İstinye Hiper’de, 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısıyla CarrefourSA ve TİDER’in israfı önlemeye yönelik faaliyetleri ve hedefleri paylaşıldı.

BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyada özellikle israf konusundaki verilerin korkutucu bir düzeyde olduğunu ve bu oranının düşürülmesi için tüm insanlığa görev düştüğünü belirterek; “CarrefourSA olarak her zaman toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapmak vizyonuyla da hareket ediyoruz. Bu çerçevede, TİDER ile iş birliğimiz kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli ulaştıran bir yapının ana destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. TİDER ile iş birliğimiz, 2012 yılında yaptığımız bağışla başladı. Ardından 2015 yılında TİDER Destek Marketleri kuruldu. İş birliğimizin altıncı yılını tamamlarken TİDER ağına bağlı 20 bin ihtiyaç sahibi kişiye ürün ulaştırdık. Temel İhtiyaç Derneği’nin yanı sıra Ankara’dan Bolu’ya, Eskişehir’den İzmir’e ve Bursa’dan Adana’ya kadar ülkemizin farklı şehirlerindeki 22 gıda bankasının CarrefourSA’lardan bağış alması, işbirliğimizin değerini paha biçilemez hale getirdi” dedi.

SIFIR ATIK VİZYONUNA ÖNEMLİ KATKI

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı işbirliklerinin tüm CarrefourSA marketleriyle ülke çapına yayılacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek; “CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı işbirliğimizi tüm CarrefourSA mağazalarıyla ülke çapına yayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şu anda 50 CarrefourSA mağazasından ürün bağışı alıp 7 ilde bulunan 22 gıda bankasına bu ürünleri ulaştırıyoruz. Bu gıda bankalarının 12’si depo, 4’ü market ve 6’sı da aşevi formatında. Bundan sonraki hedefimiz iki sene içinde 20 ildeki toplam 150 adet CarrefourSA mağazalarının tümünü sistemimize dâhil etmektir” şeklinde konuştu.

GIDANIN ÜÇTE BİRİ ÇÖPE GİDİYOR

Günümüzde, dünya gıda üretiminin üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Bu miktar, dünyada aç olan 868 milyon insanı beslemek için gereken gıdanın tam dört katına denk düşüyor. Dünya genelindeki israf oranı, 1 trilyon dolara mal olurken 3,3 milyar ton karbondioksit yayıyor.

Türkiye’de en çok israf edilen gıda ürünleri arasında sebze, meyve ve ekmek ilk sıralarda gelirken, israf edilen ekmek miktarının yıllık 6 milyon adet olduğu belirtiliyor. Türkiye’de yeterli beslenemeyen insanların sayısı 13 milyon kişi olarak belirtilirken, yoksulluk sınırı altında yaşayanların toplam nüfusa oranı ise yüzde 14 seviyesinde.