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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
16.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Altı ayda 500 ton ürünü israftan kurtardılar

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Altı ayda 500 ton ürünü israftan kurtardılar

Türkiye perakende sektörünün önde gelen oyuncularından CarrefourSA, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında oluşturulan Destek Market’e 500 ton ürün tedarik ederek 20 bin kişiye ulaşmasını sağladı. Yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding iştiraki CarrefourSA, 2012 yılından bu yana sıkı iş birliği içinde olduğu TİDER’e desteğini bu yıl da sürdürecek.

CARREFOURSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer ve TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk’un katılımıyla CarrefourSA İstinye Hiper’de, 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısıyla CarrefourSA ve TİDER’in israfı önlemeye yönelik faaliyetleri ve hedefleri paylaşıldı.

BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dünyada özellikle israf konusundaki verilerin korkutucu bir düzeyde olduğunu ve bu oranının düşürülmesi için tüm insanlığa görev düştüğünü belirterek; “CarrefourSA olarak her zaman toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapmak vizyonuyla da hareket ediyoruz. Bu çerçevede, TİDER ile iş birliğimiz kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli ulaştıran bir yapının ana destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. TİDER ile iş birliğimiz, 2012 yılında yaptığımız bağışla başladı. Ardından 2015 yılında TİDER Destek Marketleri kuruldu. İş birliğimizin altıncı yılını tamamlarken TİDER ağına bağlı 20 bin ihtiyaç sahibi kişiye ürün ulaştırdık. Temel İhtiyaç Derneği’nin yanı sıra Ankara’dan Bolu’ya, Eskişehir’den İzmir’e ve Bursa’dan Adana’ya kadar ülkemizin farklı şehirlerindeki 22 gıda bankasının CarrefourSA’lardan bağış alması, işbirliğimizin değerini paha biçilemez hale getirdi” dedi.

SIFIR ATIK VİZYONUNA ÖNEMLİ KATKI

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı işbirliklerinin tüm CarrefourSA marketleriyle ülke çapına yayılacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek; “CarrefourSA ile 2012 yılı Şubat ayından beri devam eden başarılı işbirliğimizi tüm CarrefourSA mağazalarıyla ülke çapına yayacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şu anda 50 CarrefourSA mağazasından ürün bağışı alıp 7 ilde bulunan 22 gıda bankasına bu ürünleri ulaştırıyoruz. Bu gıda bankalarının 12’si depo, 4’ü market ve 6’sı da aşevi formatında. Bundan sonraki hedefimiz iki sene içinde 20 ildeki toplam 150 adet CarrefourSA mağazalarının tümünü sistemimize dâhil etmektir” şeklinde konuştu.

GIDANIN ÜÇTE BİRİ ÇÖPE GİDİYOR

Günümüzde, dünya gıda üretiminin üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Bu miktar, dünyada aç olan 868 milyon insanı beslemek için gereken gıdanın tam dört katına denk düşüyor. Dünya genelindeki israf oranı, 1 trilyon dolara mal olurken 3,3 milyar ton karbondioksit yayıyor.

Türkiye’de en çok israf edilen gıda ürünleri arasında sebze, meyve ve ekmek ilk sıralarda gelirken, israf edilen ekmek miktarının yıllık 6 milyon adet olduğu belirtiliyor. Türkiye’de yeterli beslenemeyen insanların sayısı 13 milyon kişi olarak belirtilirken, yoksulluk sınırı altında yaşayanların toplam nüfusa oranı ise yüzde 14 seviyesinde.

 

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