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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel Alp/ANKARA
27.04.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Alpullu’ya sürpriz alıcı

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Alpullu’ya sürpriz alıcı

CUMHURİYET’in ilk şeker fabrikası Kırklareli Alpullu’ya sürpriz alıcı çıktı. Dünkü ihalede en yüksek teklifi, eski Beşiktaş yöneticilerinden, Fırat Pen’in sahibi Nevzat Demir verdi. Demir, Binbir Gıda firmasıyla girdiği ihaleyi 150 milyon liralık teklifiyle kazandı.

Hürriyet’in sorusu üzerine Demir, kendisinin de pancar üreticisi olduğunu belirterek Lüleburgaz’da Ziya Organik Gıda firmasıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Binbir Gıda daha önce de İzmir Çamaltı ve Ayvalık tuzlarını devletten alarak Türkiye’nin ilk ve tek deniz tuzu üreticisi olmuştu.

Muş fabrikası için açık ihale aşaması 123 turla rekor kırdı. Bu çekişmeli süreci 230 milyon 200 bin liralık teklifiyle MBD-Özerka İnşaat Ortak Girişim Grubu kazanmış oldu. Kastamonu için 2 firma teklif vermesine rağmen, açık ihale 119 milyon 600 bin lirayla açıldı. 2 firma da yeni teklif vermeyince ihale iptal edilmiş oldu.

11 FABRİKAYA 4.6 MİLYAR
Dünkü ihalelerle satışa çıkan 14 şeker fabrikasından 11’inin süreci tamamlanmış oldu. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) onaylarsa, Danıştay da iptal etmezse 11 şeker fabrikası toplam 4 milyar 564 milyon 200 bin liraya satılmış olacak. Erzurum ve Erzincan birleştirilerek satılırken, son teklif verme tarihi 4 Mayıs 2018 olarak ilan edilmişti. Kastamonu’nun durumu ise daha sonra netlik kazanacak. Alpullu’nun temeli Aralık 1925 tarihinde atılmıştı. 11 ayda montajı tamamlanmış ve 26 Kasım 1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmişti.

Alpullu’ya sürpriz alıcı

DOĞUŞ ÇAY ÜÇLEDİ
14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde ilk ihale Niğde-Bor için yapıldı. İhaleyi 336 milyon lira bedelle Doğuş Çay’ın içinde yer aldığı Doğuş Yiyecek İçecek AŞ kazandı. Doğuş, Yozgat Şeker Fabrikası’na 275 milyon, Afyon’a ise 725 milyon liralık teklif verdi. Böylece ihalelerin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca (ÖYK)onaylanması halinde üç şeker fabrikasına 1 milyar 336 milyon lira ödemesi gerekecek.

YILDIZ AFYON
11 şeker fabrikası içinde en yüksek teklif 725 milyon lirayla Afyon’a gelirken bunu 637 milyon lirayla Alteks’in kazandığı Ilgın fabrikası izledi. Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesini 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt; Turhal Şeker Fabrikası ihalesini 569 milyon TL ile Kayseri Şeker kazandı. Kırşehir Şeker Fabrikası’nın ihalesinde ise en yüksek teklifi 330 milyon lira ile Tutgu Gıda verdi. Burdur Şeker Fabrikası ihalesini Erser Grup- Sterk Plastik Ortak Girişim Grubu 487 milyon, Elbistan ihalesini ise 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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