Alper Akcan’dan 5 tavsiye

1- Fikrinizi iyi test edin: Girişim fikirle başlar, her şey onun üzerine kurulur. Siz de fikriniz çok iyi test edin. Acımadan sorgulayın, eleştirilere açık olun, yorumları sadece dinleyin ama fikrinizi savunmayın. Hedef kitle olarak düşündüklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Fikriniz çalınır diye korkmayın, konuştuğunuz şey problemin kendisi, çözümü değil.

2- Uygulama fikirden daha önemlidir: Herkes fikir sahibi olabilir, esinlenebilir. Ama asıl başarı iyi uygulamadan gelir. İlk günlerde girişimci her işi kendisi yapmak zorunda kalabilir; finans, pazarlama, iş geliştirme vs. Bunların bazılarını çok iyi bilmeniz, bazılarında ise genele bir bilgi sahibi olmanız gerekir.

3- İyi bir takım kurun: İyi uygulama için, kendi yetenekleriniz dışında bir kaynağa ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumda en iyilere ulaşmaya çalışın. Hatta kritik pozisyondakiler için projenizden nemalandırın. Bu, kurucu ortaklıktan, hisse opsiyonuna veya özel bir takım prim mekanizmalarına kadar uzanabilir.

4- Kişisel ağınıza önem verin: “İleride lazım olur diyerek” insanlarla tanışmaktan ve iletişim kurmaktan bahsetmiyorum. İnsanlara nasıl yardımcı olabileceğinizi araştırın, zaten bir süre sonra yaptığınız iyilikler size geri dönecektir. Ayrıca beslenmek karşılıklı bir şeydir, sizden beslenenler eş zamanlı sizi de besleyeceklerdir.

5- Sabırlı olun: Sabır, inanç, yorgunluk, yılmadan deneme ve pozitif düşüncede kalmak... Bunlar her girişimcinin sürekli yaşaması gereken duygular. Girişimcilik, dikenler içinde bir yol. Bu yolun sonundaki ışığı kimler görebilir, bunu bilmek zor. Ama kimlerin göremeyeceği çok net; o yola girmeye cesaret edemeyenler ve ilk zorlukta vazgeçenler.

* Bir de bonus: Girişimciliğin ödülü sonunda varılan nokta değil aslında, yol boyu yaşadıklarınız, yolculuğun kendisi. Tadını çıkartmayı unutmayın.