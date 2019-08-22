Almanya’ya yapay zekâ çıkarması
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka konferansı için geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de bazı teknoloji şirketlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İlk olarak Siemens Teknopark’ı ziyaret eden Bakan Varank ardından başkent yakınlarındaki Schönhagen’de Türklere ait Aquila Havacılık şirketinin eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirketteki eğitim uçağı üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra 2 kişilik tek motorlu Aquila A211 GX modeli eğitim uçağına binerek, kısa süreli bir uçuş gerçekleştiren Bakan Mustafa Varank, “Çok iyi bir uçuştu” dedi. Aquila şirketi yetkilileri Celal Gökçen ve Mustafa Menkü, ayda ortalama 1.5 eğitim uçağı ürettiklerini, bu sayıyı 2’ye çıkarmak istediklerini söyledi. Gökçen, 2017’den beri ise 50 eğitim uçağı üretip edip sattıklarını vurguladı.
Bakan Mustafa Varank ise Aquila’nın Türkiye’de yatırım yapmayı amaçladığını belirtti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle