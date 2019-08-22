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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Celal ÖZCAN/BERLİN
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’ya yapay zekâ çıkarması

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Almanya’ya yapay zekâ çıkarması

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka konferansı için geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de bazı teknoloji şirketlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlk olarak Siemens Teknopark’ı ziyaret eden Bakan Varank ardından başkent yakınlarındaki Schönhagen’de Türklere ait Aquila Havacılık şirketinin eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirketteki eğitim uçağı üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra 2 kişilik tek motorlu Aquila A211 GX modeli eğitim uçağına binerek, kısa süreli bir uçuş gerçekleştiren Bakan Mustafa Varank, “Çok iyi bir uçuştu” dedi. Aquila şirketi yetkilileri Celal Gökçen ve Mustafa Menkü, ayda ortalama 1.5 eğitim uçağı ürettiklerini, bu sayıyı 2’ye çıkarmak istediklerini söyledi. Gökçen, 2017’den beri ise 50 eğitim uçağı üretip edip sattıklarını vurguladı.

Bakan Mustafa Varank ise Aquila’nın Türkiye’de yatırım yapmayı amaçladığını belirtti.

 

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