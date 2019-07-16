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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de azaldı

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Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de azaldı

Geçen yıl 34 bin azalmayla 1 milyon 585 bin kişinin göç ettiği ülkeyi, terk edenlerin sayısı da 50 bin düşüşle 1 milyon 185 bin oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 585 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı, 1 milyon 185 bin olarak kayıtlara geçti. 

Almanya'ya göç edenlerin sayısında 2017'ye kıyasla 34 bin kişi, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 50 bin kişilik azalma oldu. 

Söz konusu düşüşe karşın geçen yıl Almanya'ya göç edenlerin sayısı, ülkeyi terk edenlerden yaklaşık 400 bin fazla oldu. 

Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelen kişilerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerin sayısından 202 bin fazla olarak gerçekleşti. Bu göçmenlerin ülke dağılımına bakıldığında 68 bin kişi ile Romanya ilk sırada bulunurken, 29 bin kişi ile Hırvatistan ikinci ve 27 bin kişi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. 

Suriye'den göç edenlerin sayısında 2017'ye göre büyük düşüş kaydedildi. Suriye'den net göç sayısı 60 binden 34 bine düşerken, Polonya'dan 34 binden 20 bine geriledi. 

Türkiye'den Almanya'ya net göç de 4 bin artarak 16 bin 490'a yükseldi. Geçen yıl 40 bin 561 kişi Türkiye'den Almanya'ya, 24 bin 71 kişi de Almanya'dan Türkiye'ye göç etti. 

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