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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.10.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2017'de azaldı

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Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2017'de azaldı

Geçen yıl 1 milyon 551 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyon 135 bin oldu - Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2017'de bir önceki yıla kıyasla 314 bin kişi, ülkeyi terk edenlerin sayısı da 230 bin kişi azaldı.

ALMANYA'ya göç edenlerin sayısı geçen yıl azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl Almanya’ya göç edenlerin sayısı, ülkeyi terk edenlerden yaklaşık 416 bin daha fazla oldu.     

Geçen yıl 1 milyon 551 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı da 1 milyon 135 bin olarak gerçekleşti. Almanya’ya göç edenlerin sayısında 2016’ya kıyasla 314 bin kişi, Almanya’yı terk edenlerin sayısında da 230 bin kişilik azalma yaşandı.       

Ülkeye 27 Avrupa ülkesinden gelen kişilerin sayısı, Almanya’dan göç edenlerin sayısından 239 bin fazla oldu. Bu göçmenler arasında Romanya vatandaşları 73 bin ile ilk sırada bulunurken, 34 bin ile Polonya vatandaşları ikinci ve 33 bin ile Hırvatistan vatandaşları üçüncü sırada yer aldı.       

Asya ve Afrika’dan göç edenlerin sayısında 2016'ya kıyasla önemli düşüş kaydedildi. Suriye’den net göç sayısı 146 binden 60 bine düşerken, Afganistan’dan 56 binden 4 bine ve Irak’tan 48 binden 16 bine geriledi.     

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