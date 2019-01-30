Alman moda devinden iflas başvurusu
Almanya’nın moda belirleyici markası olan Gerry Weber, ekonomik açıdan geçirdiği zor günlerin ardından iflas için başvuruda bulundu.
Alman moda endüstrisinin en köklü şirketlerinden olan Gerry Weber’in yöneticisi Johannes Ehling, geçen hafta iflas başvurusu yapıldığını söyledi.
Bankaları ve hissedarları da içeren birçok paydaşla zorlu müzakereleri barındıran bir sürecin kendileri için geride kaldığını belirten Ehling, Gerry Weber’i iflastan kurtarmak için kendisine tanınan zamanın çok kısa olduğunu söyledi.
Almanya’da kurulu bulunan orta ölçekli aile şirketlerinin çoğu nesil dönüşümü sancısı yaşıyor. Moda sektörü dikkate alındığında ise bu durum daha dikkat çekici hale geliyor. Çoğunlukla markaları yaratan kurucuların ya da ünlü tasarımcıların meşhur şirketlerden ayrılmasıyla birlikte başarısızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor.
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