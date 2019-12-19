Almanya'nın kamu borcu arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2019’un ilk 9 ayında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu 1 trilyon 930 milyar avro oldu.

Söz konusu borç, 2018’in sonuna göre yüzde 0,7'lik (13,7 milyar avro) artış gösterdi.

Almanya’da genel kamu borcu, ocak-eylül döneminde, eyaletler hariç, diğer idari kademelerde azaldı. Söz konusu dönemde federal kamu borcu 0,5 milyar avro azalarak 1 trilyon 212,7 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 3 artarak 587,8 milyar avroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 2,2 azalarak 129 milyar 800 milyon avroya indi. Öte yandan, Almanya 2020’nin ikinci yarısında ilk "yeşil tahvil" ihracı gerçekleştirecek.

Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Alman Federal Hükümet'in yeşil tahvil ihraç ederek sürdürülebilir finansal piyasaların ve özellikle çevreci piyasanın gelişimini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.