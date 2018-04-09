Almanya’nın ihracatı ve ithalatı azaldı
Almanya’nın şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 3,2, ithalatı ise yüzde 1,3 azaldı.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede bu yılın şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 107,5 milyar avro, ithalat da 88,3 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 19,2 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.
Ülkenin şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ocak ayına göre yüzde 3,2 ve ithalatı da yüzde 1,3 geriledi. Uzmanlar, Almanya’nın ihracatında 2015 yılından bu yana görülen en büyük düşüşün kaydedildiğini belirtiyor.
Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında ise, şubatta 104,7 milyar avroluk ihracat, 86,3 milyar avroluk da ithalat yapıldı.
Ülkenin bu segmentteki ihracatı 2017’nin şubat ayına kıyasla yüzde 2,4, ithalatı ise yüzde 4,7 artış kaydetti. Almanya, şubatta arındırılmamış rakamlarla 18,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle