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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Almanya'nın ihracatı eylülde beklentilerin üzerinde arttı

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Almanya'nın ihracatı eylülde beklentilerin üzerinde arttı

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış beklentisine karşın, yüzde 1,5 artarak 111,6 milyar avro olarak gerçekleşti.

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış beklentisine karşın yüzde 1,5 artarak 111,6 milyar avro oldu. Söz konusu artış, ekonomide resesyon endişelerine karşı bir miktar rahatlama sağladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, ithalat ise yüzde 1,3 arttı.

Piyasalarda ihracatın yüzde 0,4 artacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,6 ve ithalat yüzde 2,3 artış gösterdi.

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat eylülde 111,6 milyar avro, ithalat 92,4 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası ise 19,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, eylülde 114,2 milyar avroluk ihracat, 93 milyar avroluk ithalat yapıldı.

Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla eylülde yaklaşık 21,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Eylül 2018’de 18,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın eylülde yaptığı ihracatın 68,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 53,6 milyar avroluk bölümü AB'den geldi.
Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 5,6, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 2,1 artış oldu.

9 AYDA 168,8 MİLYAR AVRO TİCARET FAZLASI

Almanya'nın bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 997,1 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 2,5 artarak yaklaşık 828,3 milyar avroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası, söz konusu dönemde 168,8 milyar avro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın eylül ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 6,6 milyar avro artarak 35,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın eylül ayında 18,9 milyar avro olmuştu.

"ALMAN EKONOMİSİ SON DAKİKADA TEKNİK BİR RESESYONDAN KAÇINABİLİR"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İhracatta beklenmeyen bir toparlanma, Alman ekonomisinin son dakikada teknik bir resesyondan kaçınabileceği anlamına geliyor.” dedi.

Brzeski, “Alman ekonomisinde daralma olsun veya olmasın, ekonominin bir yıldan fazla bir süredir fiili durgunluk içinde olduğu gerçeği devam ediyor.” ifadesini kullandı.

ABD ile Çin arasında artan ticaret ihtilafları ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, hükümet ekonominin geçen yılki yüzde 1,4 genişlemesinin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Ekonominin üçüncü çeyrekte daralması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte daralma olması halinde Alman ekonomisi, 2 çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş olacak.

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