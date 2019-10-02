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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.10.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük revizyon"

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Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük revizyon"

Ülkedeki 5 ekonomik düşünce kuruluşu, Almanya'nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,8'den 0,5’e revize etti.

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini, küresel sermaye mallarına talebin düşmesi, politik belirsizlikler, otomobil sektöründe yaşanan yapısal değişikliklerden dolayı düşürerek yüzde 0,8'den yüzde 0,5’e revize etti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Kuruluşlardan yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahmini yüzde 0,8’den 0,5'ye düşürüldü, 2020 büyüme beklentisi ise yüzde1,8'den yüzde 1,1’e revize edildi.

Aşağı yönlü revizeye gerekçe olarak, küresel sermaye mallarına talebin düşmesi, siyasi belirsizlikler, otomobil sektöründe yaşanan yapısal değişiklikler gösterildi.

Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,4 büyümesini bekliyor.

Ekonomik büyümenin ivme kaybetmesine rağmen istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 380 bin artarak 45 milyon 237 bine yükseleceğini öngören beş düşünce kuruluşu, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde gelecek yıl işsizliğin yüzde 5’ten yüzde 5,1’e yükseleceği tahmininde bulundu.

Düşünce kuruluşları, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek yılda yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Ortak açıklamada, siyasi belirsizliklerin küresel olarak devam etmekte olduğu ve bunun da şirketlerin yatırım yapma isteğini azaltarak dış ticareti olumsuz etkilediği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “İlkbahardan bu yana, Alman ve küresel ekonomi için riskler daha da belirginleşti. ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, aynı zamanda Asya'daki anlaşmazlıklar belirsizliğe neden oluyor ve küresel ekonomik gelişmeyi zorluyor. Ayrıca, anlaşmasız bir Brexit Avrupa ekonomisine ve özellikle Alman ekonomisine baskı yapıyor. Dahası, Almanya'da, otomotiv üretimindeki yapısal değişim süreçleri, ülkede çok önemli olan otomobil pazarı için risk teşkil ediyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu ekonomik düşünce kuruluşları, Nisan 2019’da ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, Brexit ve küresel politik risklerin artmasından dolayı düşürerek yüzde 1,9'dan 0,8'ye revize etmişti.

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